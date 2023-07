COURSE AU TRÉSOR Place Thierry Mirecourt, 2 août 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Course au trésor.

Venez passer un moment en famille enfants, parents, grands-parents. Il n’y aura pas de perdant ! Course au trésor ludique (quiz sur la nature, l’environnement, le patrimoine…).

Proposé par l’Astragale.

Dès 6 ans.

Uniquement sur inscription avant le 28 Juillet 2023 à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr.. Tout public

Mercredi 2023-08-02 14:00:00 fin : 2023-08-02 16:30:00. 0 EUR.

Place Thierry

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Treasure hunt.

Come and spend some family time with children, parents and grandparents. There will be no losers! Fun treasure hunt (quiz on nature, the environment, heritage, etc.).

Organized by Astragale.

Ages 6 and up.

Registration required before July 28, 2023, at the Tourist Office of Mirecourt et ses Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr.

Búsqueda del tesoro.

Ven a pasar un rato en familia con tus hijos, padres y abuelos. ¡No habrá perdedores! Divertida búsqueda del tesoro (preguntas sobre la naturaleza, el medio ambiente, el patrimonio, etc.).

Organizado por Astragale.

A partir de 6 años.

Sólo previa inscripción antes del 28 de julio de 2023 en la Oficina de Turismo de Mirecourt y Alrededores por teléfono, en www.tourisme-mirecourt.fr.

Wettlauf um den Schatz.

Verbringen Sie einen Moment mit der ganzen Familie, mit Kindern, Eltern und Großeltern. Es gibt keine Verlierer! Spielerische Schatzsuche (Quiz über die Natur, die Umwelt, das Kulturerbe usw.).

Angeboten von L’Astragale.

Ab 6 Jahren.

Nur nach Anmeldung vor dem 28. Juli 2023 beim Fremdenverkehrsamt Mirecourt et ses Environs per Telefon, auf www.tourisme-mirecourt.fr.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT MIRECOURT