Marché rural St Just En Chaussée Place Théron Saint-Just-en-Chaussée, 21 novembre 2023

Début : 2023-11-21 08:00:00

fin : 2023-11-21 13:00:00 . A la recherche de légumes de producteurs locaux à Saint-Just-en-Chaussée ? Les saint-justois et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter fruits et légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire style vêtements, chaussures, articles de la maison…

Muni d’une halle couverte … Tous les mardis de 8h à 13h .

Place Théron

Saint-Just-en-Chaussée 60130 Oise Hauts-de-France

