Visite nocturne de Clairac avec Janouille Place Théophile de Viau Clairac, 5 août 2023, Clairac.

Clairac,Lot-et-Garonne

Visite guidée nocturne sur le thème : « Clairac et le siège de la ville par Louis XIII ». Janouille parcourra les rues, ruelles, places et escaliers de Clairac, accompagné de son troubadour Gautier..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 22:00:00. EUR.

Place Théophile de Viau Place de la Halle

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Guided nocturnal tour on the theme: « Clairac and the siege of the town by Louis XIII ». Janouille, accompanied by his troubadour Gautier, will explore the streets, alleys, squares and staircases of Clairac.

Una visita guiada nocturna sobre el tema « Clairac y el asedio de la ciudad por Luis XIII ». Janouille recorrerá las calles, callejuelas, plazas y escaleras de Clairac, acompañado por su trovador Gautier.

Nächtliche Führung zum Thema: « Clairac und die Belagerung der Stadt durch Ludwig XIII ». Janouille wird durch die Straßen, Gassen, Plätze und Treppen von Clairac laufen, begleitet von seinem Troubadour Gautier.

