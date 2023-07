[Brocante-guinguette] Art & Objets Place Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer, 27 août 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Sainte-Marguerite-sur-Mer,Seine-Maritime

C’est le nouveau rendez-vous 2023 de l’association CAP d’Ailly : une journée conviviale qui mêle bal guinguette et objets à chiner !.

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Place Sylvain Halfon

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



The CAP d’Ailly association’s new 2023 event: a convivial day combining a guinguette ball and antiques!

Este es el nuevo evento 2023 organizado por la asociación CAP d’Ailly: ¡una jornada de convivencia que combina un baile de guinguettes y antigüedades!

Das ist der neue Termin 2023 des Vereins CAP d’Ailly: ein geselliger Tag, der einen Guinguette-Ball mit Schnäppchen vermischt!

