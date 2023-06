[Festival] Sur les chemins du phare Place Sylvain-Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer, 8 juillet 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Sainte-Marguerite-sur-Mer,Seine-Maritime

Venez partager un moment convivial au Festival Les Chemins de phare, de nombreuses animations sont prévues pour l’occasion : de la danse, du théâtre, des performances circassiennes, etc. La volonté du groupe est de faire gagner en puissance ce festival au fil des éditions, tout en conservant cet esprit familial et accessible à tous.

L’entrée et la plupart des animations du festival sont gratuites, hormis les ateliers de danse et la restauration..

2023-07-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

Place Sylvain-Halfon

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Come and share a convivial moment at the Festival Les Chemins de phare, with numerous events planned for the occasion: dance, theater, circus performances, etc. The group’s aim is to make this festival stronger with each new edition, while retaining a family spirit that’s accessible to all.

Admission and most festival activities are free, with the exception of dance workshops and catering.

Venga a compartir un momento de convivencia en el Festival Les Chemins de phare, con multitud de actos previstos para la ocasión: danza, teatro, espectáculos de circo, etc. El objetivo del grupo es hacer que este festival sea más grande y mejor en cada edición, manteniendo al mismo tiempo un espíritu familiar y accesible para todos.

La entrada al festival y a la mayoría de sus actos es gratuita, excepto los talleres de danza y el catering.

Kommen Sie zum Festival Les Chemins de phare, um einen geselligen Moment zu teilen. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen zu diesem Anlass: Tanz, Theater, Zirkusvorführungen etc. Der Wille der Gruppe ist es, dieses Festival von Ausgabe zu Ausgabe stärker werden zu lassen und dabei diesen familiären und für alle zugänglichen Geist beizubehalten.

Der Eintritt und die meisten Veranstaltungen des Festivals sind kostenlos, mit Ausnahme der Tanzworkshops und der Restaurants.

