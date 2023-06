Timbao batucada Place Suzanne Valadon 75018 Paris Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Timbao batucada Place Suzanne Valadon 75018 Paris Paris, 21 juin 2023, Paris. Timbao batucada Mercredi 21 juin, 19h00 Place Suzanne Valadon 75018 Paris Vous cherchez un quartier où passer la fête de la musique ? Vous aimez le sambareggae ? Vous voulez voir, entendre et surtout ressentir dans vos tripes un groupe de 50 percussionnistes déchainés ? Venez nous rejoindre le 21 juin à partir de 19h ! Place Suzanne Valadon 75018 Paris Place Suzanne Valadon 75018 Paris Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.instagram.com/timbao_officiel/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

