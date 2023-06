SOIRÉE D’ANIMATION À MEYRUEIS Place Sully Meyrueis, 4 août 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Soirée animée par Véro Mélody sous les halles de la place Sully à Meyrueis. Au programme chant et soirée dansante…..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Place Sully

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Evening entertainment by Véro Mélody at the Place Sully covered market in Meyrueis. On the program: singing and dancing….

Velada amenizada por Véro Mélody en el mercado cubierto de la Place Sully de Meyrueis. En el programa: canto y baile….

Von Véro Mélody moderierter Abend in den Markthallen auf dem Place Sully in Meyrueis. Auf dem Programm stehen Gesang und Tanzabend….

Mise à jour le 2023-06-22 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes