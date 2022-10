Renaissance de la salle Sthrau : un écrin pour un bijou de l’Art déco Place Sthrau Maubeuge Catégories d’évènement: Maubeuge

Nord

Renaissance de la salle Sthrau : un écrin pour un bijou de l’Art déco Place Sthrau, 14 octobre 2022, Maubeuge. Renaissance de la salle Sthrau : un écrin pour un bijou de l’Art déco 14 – 16 octobre Place Sthrau

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Place Sthrau rue georges paillot Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France À travers cette exposition inédite réalisée par le photographe Thomas Laconis, venez redécouvrir la restauration de 2018 de la salle Sthrau ! Une occasion de plonger au cœur du métier des différents artisans qui ont participé à rendre à l’édifice son lustre d’antan ! Ne manquez pas le finissage de l’exposition en présence du photographe Thomas Laconis, dimanche 16 octobre à 15h ! Sur le parvis de la salle Sthrau, rue Georges Paillot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 ©Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Place Sthrau Adresse rue georges paillot Ville Maubeuge Age maximum 99 lieuville Place Sthrau Maubeuge Departement Nord

Place Sthrau Maubeuge Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubeuge/

Renaissance de la salle Sthrau : un écrin pour un bijou de l’Art déco Place Sthrau 2022-10-14 was last modified: by Renaissance de la salle Sthrau : un écrin pour un bijou de l’Art déco Place Sthrau Place Sthrau 14 octobre 2022 Maubeuge Place Sthrau Maubeuge

Maubeuge Nord