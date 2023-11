ANIMATION VENTE ARTISANAT Place Stanislas Nancy, 15 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’office de tourisme métropolitain accueille deux artisanes en démonstration de leur savoir-faire et vente de leurs créations.

Danielle Beugnette, brodeuse aux fuseaux et Sabina Wilk Abgrall , créatrice de cyanotypes.. Tout public

Vendredi 2023-12-15 09:30:00 fin : 2023-12-17 18:30:00. 0 EUR.

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Metropolitan Tourist Office welcomes two craftswomen to demonstrate their skills and sell their creations.

Danielle Beugnette, bobbin embroiderer, and Sabina Wilk Abgrall, cyanotype creator.

La Oficina Metropolitana de Turismo recibe a dos artesanas para que demuestren sus habilidades y vendan sus creaciones.

Danielle Beugnette, bordadora de bolillos, y Sabina Wilk Abgrall, creadora de cianotipos.

Das Fremdenverkehrsamt der Metropole empfängt zwei Kunsthandwerkerinnen, die ihr Können demonstrieren und ihre Kreationen verkaufen.

Danielle Beugnette, Klöppelstickerin, und Sabina Wilk Abgrall , die Cyanotypien herstellt.

Mise à jour le 2023-11-20 par DESTINATION NANCY