MAPPING VIDÉO SAINT NICOLAS Place Stanislas Nancy, 24 novembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

En clin d’œil au superbe mapping vidéo estival, une création a été spécialement imaginée pour les fêtes de Saint Nicolas par l’agence multimédia AV Extended.

Ce spectacle original d’une dizaine de minutes, est projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville et met en scène la légende de Saint-Nicolas, saint-patron des Lorrains.

Un son et lumière qui s’inspire de la légende tout en y ajoutant de la modernité, notamment grâce au talent de la jeune création lorraine : l’écriture est signée Jean Chauvelot, auteur renommé de bande dessinée, et la musique Laura Cahen, chanteuse désormais incontournable de la nouvelle scène française.

Un moment coloré et musical à partager en famille, dans le cadre enchanteur de la place Stanislas.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 19:00:00 fin : 2023-12-24 . 0 EUR.

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In a nod to the summer?s superb video mapping, AV Extended, a multimedia agency, has designed a special creation for the Saint Nicholas festivities.

This original ten-minute show is projected onto the façade of the Hôtel de Ville and features the legend of Saint-Nicolas, patron saint of the Lorraine people.

A sound and light show inspired by the legend but with a modern twist, thanks in particular to the talent of young Lorraine artists: the writing is by Jean Chauvelot, a renowned comic strip author, and the music by Laura Cahen, a singer who is now a fixture on the new French scene.

A colorful, musical moment to share with the whole family, in the enchanting setting of Place Stanislas.

En un guiño al magnífico vídeo mapping del verano, la agencia multimedia AV Extended ha ideado una creación especial para las fiestas de San Nicolás.

Este original espectáculo de diez minutos, proyectado sobre la fachada del Hôtel de Ville, evoca la leyenda de San Nicolás, patrón de los loreneses.

Un espectáculo de luz y sonido inspirado en la leyenda pero con un toque moderno, gracias en gran parte al talento de jóvenes artistas loreneses: Jean Chauvelot, dibujante de cómics de renombre, escribió el guión, y Laura Cahen, cantante que se ha convertido en un referente de la nueva escena francesa, compuso la música.

Una experiencia colorista y musical para compartir en familia, en el marco encantador de la plaza Stanislas.

In Anlehnung an das großartige Videomapping des Sommers wurde von der Multimediaagentur AV Extended eine Kreation speziell für die Nikolausfeierlichkeiten entworfen.

Diese zehnminütige Show wird auf die Fassade des Rathauses projiziert und stellt die Legende des Heiligen Nikolaus, des Schutzpatrons der Lothringer, in den Mittelpunkt.

Die Schrift stammt von Jean Chauvelot, einem bekannten Comic-Autor, und die Musik von Laura Cahen, einer Sängerin, die aus der neuen französischen Szene nicht mehr wegzudenken ist.

Ein farbenfroher und musikalischer Moment, den Sie mit Ihrer Familie in der zauberhaften Umgebung des Place Stanislas teilen können.

Mise à jour le 2023-09-28 par DESTINATION NANCY