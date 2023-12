EXPOSITION – SAINT NICOLAS, BONBONS ET MIMOSA Place Stanislas Nancy, 21 novembre 2023 09:30, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Une exposition des œuvres du CERFAV « Saint Nicolas, bonbons et mimosa » du lundi 20 novembre au samedi 14 janvier. Vous pourrez découvrir à cette occasion, la version de saint Nicolas imaginée par l’artiste nancéien Simon Hitziger.. Tout public

Vendredi 2023-11-21 09:30:00 fin : 2024-01-14 18:30:00. 0 EUR.

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



An exhibition of CERFAV works entitled « Saint Nicolas, bonbons et mimosa » (Saint Nicholas, sweets and mimosa) from Monday November 20 to Saturday January 14. On this occasion, you can discover Nancy artist Simon Hitziger?s version of Saint Nicholas.

Exposición de obras CERFAV titulada « Saint Nicolas, bonbons et mimosa » (San Nicolás, bombones y mimosa) del lunes 20 de noviembre al sábado 14 de enero. Podrá descubrir la versión de San Nicolás creada por el artista de Nancy Simon Hitziger.

Eine Ausstellung der Werke des CERFAV « Saint Nicolas, bonbons et mimosa » von Montag, den 20. November bis Samstag, den 14. Januar. Sie können bei dieser Gelegenheit die Version des Heiligen Nikolaus entdecken, die sich der Künstler Simon Hitziger aus Nancy ausgedacht hat.

