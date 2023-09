EVÈNEMENT – JARDIN ÉPHÉMÈRE PLACE STANISLAS Place Stanislas Nancy, 29 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Jardin Ephémère habille chaque année la place préférée des Français d’une couverture végétale.

Après la terre, l’eau et le feu, l’air sera au centre de la scénographie du 20e jardin, « L’effet de l’air ».

Vu du ciel, il aura la forme du logo de l’UNESCO pour célébrer le 40e anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de l’espace XVIIIe, composé des places Stanislas, de la Carrière et d’Alliance.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 fin : 2023-11-01 . 0 EUR.

Place Stanislas

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Every year, Jardin Ephémère covers France’s favorite square with a blanket of plants.

After earth, water and fire, air will be the focus of the 20th garden?s scenography, « L?effet de l?air ».

Seen from the sky, it will take the form of the UNESCO logo to celebrate the 40th anniversary of the 18th-century area, comprising Place Stanislas, Place de la Carrière and Place d?Alliance, being declared a UNESCO World Heritage Site.

Cada año, el Jardin Ephémère cubre la plaza favorita de Francia con un manto de plantas.

Después de la tierra, el agua y el fuego, el aire será el centro de la escenografía del vigésimo jardín, « L’effet de l’air ».

Visto desde el cielo, adoptará la forma del logotipo de la UNESCO para celebrar el 40º aniversario de la inscripción del barrio del siglo XVIII, compuesto por la plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza de la Alianza, en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Der Jardin Ephémère kleidet den Lieblingsplatz der Franzosen jedes Jahr mit einer Pflanzendecke.

Nach Erde, Wasser und Feuer steht nun die Luft im Mittelpunkt der Szenografie des 20. Gartens, « L’effet de l’air ».

Aus der Luft betrachtet wird sie die Form des UNESCO-Logos haben, um den 40. Jahrestag der Aufnahme des 18. Jahrhunderts, bestehend aus den Plätzen Stanislas, Carrière und Alliance, in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes zu feiern.

Mise à jour le 2023-09-13 par DESTINATION NANCY