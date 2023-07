EXPOSITION – UNESCO’S NANCY XVIII – JAME’S PRUNIER Place Stanislas Nancy, 12 juin 2023, Nancy.

Jame’s Prunier vit et travaille à Nancy.

Illustrateur d’ouvrages littéraires et scientifiques pour l’édition, il se révèle en 2008 dans la peinture de paysage urbain, pour lui, véritable Ode à la nature humaine. Au fil de ses tableaux, l’artiste nous donne à voir, selon des points de vues choisis, des mises en scènes de sa ville. Où toujours le ciel donne le ton.

La restitution particulièrement sensible de la lumière fait de ses « Place Stanislas » des interprétations intemporelles, toujours renouvelées, créant dans le temps une série faisant figure d’œuvre contemporaine.. Tout public

Vendredi 2023-06-12 09:30:00 fin : 2023-08-27 18:30:00. 0 EUR.

Place Stanislas
Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Jame?s Prunier lives and works in Nancy.

An illustrator of literary and scientific works for the publishing industry, in 2008 he revealed himself as a painter of urban landscapes, for him a veritable ode to human nature. In the course of his paintings, the artist presents us with scenes of his city from selected viewpoints. The sky always sets the tone.

The particularly sensitive rendering of light makes his « Place Stanislas » timeless interpretations, always renewed, creating a series that stands as a contemporary work in time.

Jame’s Prunier vive y trabaja en Nancy.

Ilustrador de obras literarias y científicas para la industria editorial, en 2008 empezó a pintar paisajes urbanos, que considera una verdadera oda a la naturaleza humana. A lo largo de sus cuadros, el artista nos muestra, desde puntos de vista seleccionados, escenas de su ciudad. El cielo siempre marca la pauta.

La representación particularmente sensible de la luz hace de sus « Place Stanislas » interpretaciones intemporales, siempre renovadas, creando con el tiempo una serie que parece una obra contemporánea.

Jame?s Prunier lebt und arbeitet in Nancy.

Er ist Illustrator von literarischen und wissenschaftlichen Werken für Verlage. Seit 2008 beschäftigt er sich mit der Malerei von Stadtlandschaften, die für ihn eine wahre Ode an die menschliche Natur darstellt. In seinen Bildern zeigt uns der Künstler aus verschiedenen Blickwinkeln die Inszenierungen seiner Stadt. Dabei gibt immer der Himmel den Ton an.

Die besonders sensible Wiedergabe des Lichts macht seine « Place Stanislas » zu zeitlosen Interpretationen, die immer wieder erneuert werden und im Laufe der Zeit eine Serie schaffen, die als zeitgenössisches Werk gilt.

