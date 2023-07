Fête de l’automne et du bois Place Stalingrad Eymoutiers, 8 octobre 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Retrouvez-nous pour fêter l’automne! Marché sur le thème de l’automne, du bois et animations diverses. Programmation en cours..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Place Stalingrad

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Join us to celebrate autumn! Market on the theme of autumn, wood and various activities. Program in progress.

¡Únete a nosotros para celebrar el otoño! Mercado sobre el tema del otoño, madera y actividades diversas. Programa en curso.

Feiern Sie mit uns den Herbst! Markt zum Thema Herbst, Holz und verschiedene Animationen. Programmierung läuft.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Portes de Vassivière