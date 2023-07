Fête du 14 juillet Place Stalingrad Eymoutiers, 14 juillet 2023, Eymoutiers.

Eymoutiers,Haute-Vienne

Animations sur la journée : vide-grenier, train à vapeur… A partir de 19h : L’amicale des sapeurs pompiers d’Eymoutiers organise place Stalingrad un repas, sur réservation. Un bal gratuit sera proposé dès 19h30, avec en première partie l’orchestre Sylvie Nauges et en 2ème partie le groupe Les Vinyls. Rdv place Stalingrad, à la tombée de la nuit (vers 22h45) pour admirer le feu d’artifice..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Place Stalingrad

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Entertainment throughout the day: garage sale, steam train… From 7pm: The Eymoutiers firefighters’ association organizes a meal in Place Stalingrad, on reservation. A free dance will be offered from 7.30pm, with the Sylvie Nauges orchestra as opening act and the Les Vinyls group as 2nd act. At dusk (around 10:45 p.m.), we’ll be at the Place Stalingrad to watch the fireworks.

Animaciones durante todo el día: venta de garaje, tren de vapor, etc. A partir de las 19.00 h: la asociación de bomberos de Eymoutiers organiza una comida en la plaza Stalingrad (previa reserva). A partir de las 19.30 h, baile gratuito con Sylvie Nauges como telonera y Les Vinyls en la 2ª parte. Al anochecer (hacia las 22.45 h), tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales en la plaza Stalingrad.

Animationen den ganzen Tag über: Flohmarkt, Dampfzug… Ab 19 Uhr: Der Freundeskreis der Feuerwehr von Eymoutiers organisiert auf dem Place Stalingrad ein Essen, für das man reservieren muss. Ab 19:30 Uhr wird ein kostenloser Ball angeboten, bei dem im ersten Teil das Orchester Sylvie Nauges und im zweiten Teil die Gruppe Les Vinyls auftritt. Rdv Place Stalingrad, bei Einbruch der Nacht (gegen 22:45 Uhr), um das Feuerwerk zu bewundern.

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Portes de Vassivière