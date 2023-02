Marche du Temps Profond : marcher l’âge de la Terre pour se souvenir d’où on vient Place Stalingrad Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dans le cadre de la Fabrique du citoyen #8 Place Stalingrad place de stalingrad Bordeaux Bastide Niel Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.ecologieprofonde.org/”}] Pour ralentir, rien ne vaut une bonne marche ! Venez entre amis, en famille, seul ou en couple participer à cette marche guidée d’une distance équivalente à l’âge de la Terre.

Les animateurs de l’association Écologie profonde raconteront une histoire de la Terre et de la Vie et proposeront des exercices ludiques. Une matinée pour s’émerveiller, reprendre conscience du temps long, prendre du recul sur la place de l’humain dans cette histoire de la vie.

Départ à 9h30 de la place Stalingrad, devant le Lion Bleu, distance : environ 4km, durée prévue : 3h30.

