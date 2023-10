Chantier Participatif de restauration de l église de St Rémy place St Roch 86390 LATHUS ST REMY Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Vienne Chantier Participatif de restauration de l église de St Rémy place St Roch 86390 LATHUS ST REMY Lathus-Saint-Rémy, 28 octobre 2023, Lathus-Saint-Rémy. Chantier Participatif de restauration de l église de St Rémy 28 et 29 octobre place St Roch 86390 LATHUS ST REMY gratuit Restauration du Soubassement de l’église de St Rémy

Avec les conseils de Fred CHAUVIN de lAtelier de l’Oeuvre

Quelques conseils Théoriques puis pratiques / la Chaux et les Badigeons

Repas partagé tiré du sac, Vêtements de travail, gants et lunettes a apporter

Rendez place de l’Eglise à ST REMY

Possibilité de 1/2 journée ou journée pour ceux qui ne sont pas dispo

la formule weekend étant à privilégier

info auprès de Fred Morillon : 06 73 07 39 59 place St Roch 86390 LATHUS ST REMY 86390 LATHUS ST REMY Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

2023-10-29T09:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

place St Roch 86390 LATHUS ST REMY Lathus-Saint-Rémy Vienne