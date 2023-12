Concert dessiné pluriel : Méhmàn Place St Pierre Orthez, 22 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 21:50:00

Avec la compagnie Ar’khan.

Des Balkans à l’Afghanistan en passant par la Route de la soie, ce spectacle transfrontalier nous parle de voyage et d’hospitalité. Faisant dialoguer musiques traditionnelles revisitées, dessin en direct, phonographies (atmosphère sonores) et voix enregistrées, il évoque cette expérience du premier contact entre la personne qui pose le pied en terre étrangère (riche ou démunie, avec ou sans papiers, bienvenue ou pas) et celle qui vit là.

Dans ce grand parcours musical, graphique et sonore résonnent pas moins de 15 instruments et presque autant d’univers vocaux et de langues, collectées au fil du chemin – ouïghour, albanais, kurde, ukrainien, rromani, kirghiz, persan….

EUR.

Place St Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Coeur de Béarn