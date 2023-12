Théâtre : Habit(s) Place St Pierre Orthez, 14 mars 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:30:00

fin : 2024-03-14 21:30:00

Par le groupe 18.

Les habits que l’on porte définissent notre identité mais ils peuvent aussi désigner un rang, une place dans une hiérarchie, un uniforme à endosser.

Les vêtements s’inscrivent toujours dans cette dualité : celle de l’être et du paraître, de la liberté et de la contrainte du corps, de l’expression et de la répression. La manière dont on s’habille exprime t-elle notre singularité ou bien n’est-elle qu’une interface entre l’individu et la société ?

Pour questionner cette contradiction Christine Serres a réalisé une série d’interviews. Deux comédiens au plateau, se feront passeurs des différentes histoires qu’on lui a confiées. Des monologues, des récits à deux voix, des listes, des inventaires, qui diront l’intime, les petites choses, les secrets, nos histoires prises dans la grande Histoire, les injonctions de notre société, le futile et l’essentiel de nos vies..

EUR.

Place St Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Coeur de Béarn