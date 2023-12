Spectacle : 3ème quinquennat Place St Pierre Orthez, 23 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:00:00

En 10 ans de carrière, on peut dire que Les Goguettes (en trio mais à quatre) ont renouvelé l’art ancestral des chansonniers grâce à leur humour décapant, incisif, parfois cruel, mais jamais méchant ni vulgaire.

Ces quatre auteurs-chanteurs-musiciens piochent dans le répertoire considérable de la chanson populaire d’ici et d’ailleurs pour traiter et maltraiter l’actualité..

Place St Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



