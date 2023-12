Théâtre : Lucienne Eden ou l’île perdue Place St Pierre Orthez, 8 février 2024, Orthez.

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08 21:45:00

Une comédie touchante sur l’écologie et les bouleversements de l’adolescence. Une apocalyse joyeuse pleine de rebondissements !

C’est l’histoire de Lucienne Eden, une jeune-fille à l’énergie insolente et à l’univers loufoque. Elle vit presque seule sur une île préservée. Depuis que sa mère est partie, elle a pour unique voisin un mystérieux vieil homme.

Un matin, elle découvre sur la plage un jeune garçon rejeté par la mer au milieu de déchets plastiques. Peu à peu, ils s’apprivoisent…

Des dialogues pleins de verve et d’humour, une île fantasmée et poétique. Une langue très imagée, à la fois directe et oralisée, poétique et truculente..

Place St Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par OT Coeur de Béarn