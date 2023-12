Concert du Nouvel An : La Forêt Place St Pierre Orthez Catégories d’Évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques Concert du Nouvel An : La Forêt Place St Pierre Orthez, 14 janvier 2024, Orthez. Orthez Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 Par l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.

Concert conçu autour de trois pièces aux styles radicalement différents mais qui proposent une immersion en pleine nature au milieu des écureuils, oiseaux et autres chants du » coucou au fond des bois ».

Par l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.

Concert conçu autour de trois pièces aux styles radicalement différents mais qui proposent une immersion en pleine nature au milieu des écureuils, oiseaux et autres chants du » coucou au fond des bois »

Par l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine.

Concert conçu autour de trois pièces aux styles radicalement différents mais qui proposent une immersion en pleine nature au milieu des écureuils, oiseaux et autres chants du » coucou au fond des bois » EUR.

Place St Pierre Théâtre Francis Planté

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-07 par OT Coeur de Béarn Détails Catégories d’Évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Autres Code postal 64300 Lieu Place St Pierre Adresse Place St Pierre Théâtre Francis Planté Ville Orthez Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place St Pierre Orthez Latitude 43.4897508 Longitude -0.7747889 latitude longitude 43.4897508;-0.7747889

Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orthez/