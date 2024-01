Rassemblement de véhicules et motos anciennes PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais, dimanche 4 février 2024.

Début : 2024-02-04T08:30:00+01:00 – 2024-02-04T11:00:00+01:00

Fin : 2024-12-01T08:30:00+01:00 – 2024-12-01T11:00:00+01:00

L’association Roues Libres 45 organise un rassemblement de véhicules et de motos anciens et de prestige tous les 1ers dimanche de chaque mois sur la place St Macé à Ferrières-en-Gâtinais. Une collection qui raviva les adeptes et les novices !

Entrée libre

PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais

