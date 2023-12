Séance dédicaces – « Trois contes du Bénin » de Cécile Labard PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Séance dédicaces – « Trois contes du Bénin » de Cécile Labard PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais, 9 décembre 2023 13:00, Ferrieres-en-gatinais. Séance dédicaces – « Trois contes du Bénin » de Cécile Labard Samedi 9 décembre, 14h00 PLACE ST MACE Séance de dédicaces du livre de Cécile Labard « Trois contes du Bénin » à la bibliothèque de Ferrières. Au profit de l’association Ludik’Arts d’une école primaire du Bénin le samedi 9 décembre de 15 h à 17 h. Entrée libre et gratuite PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 91 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

