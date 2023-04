Galeries de La Rue de l’Art PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Galeries de La Rue de l’Art PLACE ST MACE, 7 avril 2023, Ferrieres-en-gatinais. Galeries de La Rue de l’Art 7 avril – 29 octobre PLACE ST MACE Voir https://www.laruedelart.com/ Les deux galeries de La Rue de l’Art à Ferrières rouvrent pour la saison ! Les deux galeries, l’une à place St Macé et l’autre à 5 grande rue, ouvrent leurs portes du vendredi au dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30 et les jours fériés aux mêmes horaires ! PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruedelart.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T09:30:00+02:00 – 2023-04-07T12:30:00+02:00

2023-10-29T14:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:30:00+01:00 FMACEN045V50A0X9 LA RUE DE L’ART

