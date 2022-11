Rassemblement de véhicules anciens autos et motos PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Rassemblement de véhicules anciens autos et motos PLACE ST MACE, 5 février 2023, Ferrieres-en-gatinais. Rassemblement de véhicules anciens autos et motos 5 février – 5 novembre 2023, les dimanches PLACE ST MACE Rassemblement de véhicules anciens autos et motos PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Roues libres 45 organise un rassemblement de véhicules anciens voitures et motos tous les 1er dimanche du mois de 9 h 30 à 12 h. Place St Macé à Ferrières. Accès libre. Tous les 1ers dimanches du mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T08:30:00+01:00

2023-11-05T11:00:00+01:00 roues libres 45

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu PLACE ST MACE Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais

PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Rassemblement de véhicules anciens autos et motos PLACE ST MACE 2023-02-05 was last modified: by Rassemblement de véhicules anciens autos et motos PLACE ST MACE PLACE ST MACE 5 février 2023 Ferrières-en-Gâtinais PLACE ST MACE Ferrieres-en-gatinais

Ferrieres-en-gatinais