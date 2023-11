Concert de Noël des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes Place St Jean Tarbes, 23 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

LE CHOEUR

35 chanteurs composent la formation plénière active du groupe en 2023.

En tenue traditionnelle de guides des Pyrénées pour rappeler que ces hommes ont permis aux savants du siècle romantique, la découverte et la connaissance de la région, ou bien en costumes de chœur, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes tissent de nombreux liens de chant avec d’autres chœurs d’hommes français (Alsace, Bretagne, Vosges, …) ou étrangers (Allemagne, Belgique, Pays de Galles, …) et sont honorés de l’estime et de la confiance de chanteurs professionnels dont ils partagent parfois la scène….

2023-12-23 21:00:00 fin : 2023-12-23 . EUR.

Place St Jean TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



THE CHOIR

35 singers make up the group’s active plenary line-up in 2023.

Dressed in traditional Pyrenean guide outfits, to remind us that these men enabled the scholars of the Romantic century to discover and understand the region, or in choir costumes, the Chanteurs Pyrénéens de Tarbes have forged numerous singing links with other French (Alsace, Brittany, Vosges, etc.) and foreign (Germany, Belgium, Wales, etc.) men’s choirs, and are honoured by the esteem and confidence of professional singers whose stage they sometimes share…

EL CORO

35 cantantes componen la formación completa activa del grupo en 2023.

Vestidos como guías tradicionales de los Pirineos para recordar que estos hombres permitieron a los eruditos del siglo romántico descubrir y comprender la región, o vestidos con trajes de coro, los Chanteurs Pyrénéens de Tarbes han establecido numerosos vínculos de canto con otros coros masculinos de Francia (Alsacia, Bretaña, Vosgos, etc.) y del extranjero (Alemania, Bélgica, Gales, etc.) y se sienten honrados por la estima y la confianza de los cantantes profesionales cuyo escenario comparten a veces…

DER CHOR

35 Sängerinnen und Sänger bilden das aktive Plenum der Gruppe im Jahr 2023.

In der traditionellen Kleidung der Pyrenäenführer, um daran zu erinnern, dass diese Männer den Wissenschaftlern des romantischen Jahrhunderts die Entdeckung und Kenntnis der Region ermöglichten, oder in Chorkleidung, knüpfen die Chanteurs Pyrénéens de Tarbes zahlreiche Gesangsverbindungen mit anderen französischen (Elsass, Bretagne, Vogesen, ?) oder ausländischen Männerchören (Deutschland, Belgien, Wales, ?) und werden mit der Wertschätzung und dem Vertrauen professioneller Sänger geehrt, mit denen sie manchmal auch die Bühne teilen…

