Concert de chorales au profit du Téléthon Place St Jean Tarbes, 10 décembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Bienvenue à ce concert proposé par 4 chorales de Tarbes :

– SOLENCOEUR direction Alain Gimenez

– EDELWEISS direction Eva Chaulet

– À Cœur Joie HARMONIA direction Alain Gimenez

– À Cœur Joie BRANCHE D’OR direction Juliette Salanne

Les dons et recettes seront intégralement reversées à l’association AFM Téléthon.

Pour tous les dons par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon à partir de 15 euros, un reçu de don de l’AFM Téléthon sera envoyé à l’adresse mentionnée sur le chèque du donateur..

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. EUR.

Place St Jean TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Welcome to this concert by 4 Tarbes choirs:

– SOLENCOEUR conducted by Alain Gimenez

– EDELWEISS conducted by Eva Chaulet

– À C?ur Joie HARMONIA conducted by Alain Gimenez

– À C?ur Joie BRANCHE D?OR conducted by Juliette Salanne

All donations and proceeds will be donated to the AFM Téléthon association.

For all donations by cheque payable to AFM Téléthon of 15 euros or more, an AFM Téléthon donation receipt will be sent to the address on the donor?s cheque.

Bienvenidos a este concierto de 4 coros de Tarbes:

– SOLENCOEUR dirigido por Alain Gimenez

– EDELWEISS dirigido por Eva Chaulet

– À Cœur Joie HARMONIA dirigido por Alain Gimenez

– À Cœur Joie BRANCHE D’OR dirigida por Juliette Salanne

Todos los donativos y beneficios se destinarán a la asociación AFM Téléthon.

Para todas las donaciones por cheque a nombre de AFM Téléthon de 15 euros o más, se enviará un recibo de donación de AFM Téléthon a la dirección que figure en el cheque del donante.

Willkommen zu diesem Konzert, das von vier Chören aus Tarbes angeboten wird:

– SOLENCOEUR Leitung Alain Gimenez

– EDELWEISS Leitung Eva Chaulet

– À C?ur Joie HARMONIA Leitung Alain Gimenez

– À C?ur Joie BRANCHE D?OR Leitung Juliette Salanne

Alle Spenden und Einnahmen werden vollständig an den Verein AFM Téléthon weitergeleitet.

Für alle Spenden per Scheck an die AFM Telethon ab 15 Euro wird eine Spendenquittung der AFM Telethon an die auf dem Scheck des Spenders angegebene Adresse geschickt.

