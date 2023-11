Marché de Noël à Bressuire Place St Jacques Bressuire, 16 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Vous pourrez retrouver une cinquantaine d’artisans, commerçants, producteurs… ainsi que des stands de restauration et deux buvettes associatives.

Le marché sera rythmé par des démonstrations de forge, sculpture sur bois et sur glace, un stand de maquillage pour enfants, un manège, une pêche au canard, un escape game…

Le Père Noël sera également présent dès 15h, le samedi et dimanche, pour venir rencontrer petits et grands.

Plusieurs animations sont à ne pas manquer :

-La Batucada Timbalada – Samedi à partir de 15h30

-Concert « Le Noël de Karabal » – Samedi à 18h30

-Balades en poney – Dimanche toute la journée

-Déambulation de la Compagnie des Quidams – Dimanche à 15h30

-Parade de Noël « FierS à cheval » – Dimanche à 17h30, départ de la Place Notre-Dame.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Place St Jacques

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You’ll find around fifty craftsmen, traders and producers, plus food stalls and two community refreshment stands.

The market will be punctuated by demonstrations of blacksmithing, wood and ice carving, a face painting stand for children, a merry-go-round, duck fishing, an escape game?

Santa Claus will also be on hand from 3pm on Saturday and Sunday to meet young and old alike.

There’s plenty of entertainment not to be missed:

-The Batucada Timbalada? Saturday from 3:30 p.m

-Concert « Le Noël de Karabal » – Saturday at 6.30pm

-Pony rides ? Sunday all day

-Ambulation by the Compagnie des Quidams ? Sunday at 3:30pm

-FierS à cheval » Christmas Parade – Sunday at 5:30pm, starting from Place Notre-Dame

Podrá encontrar una cincuentena de artesanos, comerciantes y productores, así como puestos de comida y dos chiringuitos comunitarios.

El mercado contará con demostraciones de herrería, talla de madera y escultura de hielo, un puesto de pintura de caras para niños, un tiovivo, pesca de patos, un juego de escape?

Papá Noel también estará presente el sábado y el domingo a partir de las 15:00 horas para recibir a grandes y pequeños.

Y no se pierda las animaciones:

-La Batucada Timbalada? Sábado a partir de las 15:30 h

-Concierto « Le Noël de Karabal » – sábado a las 18.30 h

-Paseos en poni ? Domingo todo el día

-Paseo de la Compagnie des Quidams ? Domingo a las 15.30 h

-Desfile de Navidad « FierS à cheval » – Domingo a las 17:30 h, salida de la plaza Notre-Dame

Es gibt rund 50 Handwerker, Händler und Produzenten sowie Essensstände und zwei Vereinscafés.

Auf dem Markt gibt es Vorführungen von Schmieden, Holz- und Eisschnitzereien, einen Schminkstand für Kinder, ein Karussell, Entenangeln, ein Escape Game?

Der Weihnachtsmann wird am Samstag und Sonntag ab 15 Uhr anwesend sein, um Groß und Klein zu treffen.

Mehrere Veranstaltungen sollten Sie sich nicht entgehen lassen:

-Die Batucada Timbalada ? Samstag ab 15:30 Uhr

-Konzert « Le Noël de Karabal » – Samstag um 18:30 Uhr?

-Ausflüge auf Ponys ? Sonntag den ganzen Tag ?

-Umzug der Compagnie des Quidams ? Sonntag um 15.30 Uhr

-Weihnachtsparade « FierS à cheval » – Sonntag um 17:30 Uhr, Start auf der Place Notre-Dame

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bocage Bressuirais