Noël magique à Bressuire Place St Jacques Bressuire, 3 décembre 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Un Noël magique à Bressuire, avec son village de Noël:

Dès le 16 décembre, découvrez, en plein centre-ville, la Place Notre-Dame transformée en village de Noël. Plongez dans l’ambiance chaleureuse de Noël avec des vitrines animées, des automates et, chaque soir dès 18h, profitez des projections lumineuses sur l’église Notre-Dame. Les associations bressuiraises tiendront un « troquet de Noël », idéal pour boire une boisson chaude tout en se promenant dans le village de Noël.

À la tombée de la nuit, profitez du Château scintillant et recouvert d’une projection dynamique..

2023-12-16 fin : 2024-01-07 . EUR.

Place St Jacques

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A magical Christmas in Bressuire, with its Christmas village:

From December 16, discover the Place Notre-Dame in the heart of the city, transformed into a Christmas village. Immerse yourself in the warm atmosphere of Christmas with animated shop windows, automatons and, every evening from 6pm, enjoy light projections on the Notre-Dame church. Bressuira associations will be hosting a « Christmas Troquet », ideal for a hot drink while strolling through the Christmas village.

As night falls, enjoy the glittering Château covered in a dynamic projection.

Una Navidad mágica en Bressuire, con su pueblo navideño:

A partir del 16 de diciembre, la plaza Notre-Dame, en el centro de la ciudad, se transformará en un pueblo navideño. Sumérjase en el cálido ambiente navideño con escaparates animados, autómatas y, todas las tardes a partir de las 18:00, disfrute de las proyecciones de luz sobre la iglesia de Notre-Dame. Las asociaciones de Bressuira acogerán un « Troquet de Nadal », el lugar perfecto para disfrutar de una bebida caliente mientras pasea por el pueblo navideño.

Al caer la noche, disfrute del resplandor del castillo cubierto por una proyección dinámica.

Ein magisches Weihnachtsfest in Bressuire mit seinem Weihnachtsdorf:

Ab dem 16. Dezember können Sie im Stadtzentrum den Place Notre-Dame entdecken, der in ein Weihnachtsdorf verwandelt wurde. Tauchen Sie mit animierten Schaufenstern, Automaten und jeden Abend ab 18 Uhr mit Lichtprojektionen auf die Kirche Notre-Dame in eine warme Weihnachtsatmosphäre ein. Die Vereine von Bressuira werden einen « Troquet de Noël » betreiben, der ideal ist, um ein heißes Getränk zu trinken, während man durch das Weihnachtsdorf schlendert.

Bei Einbruch der Dunkelheit können Sie das glitzernde und mit dynamischen Projektionen bedeckte Schloss bestaunen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Bocage Bressuirais