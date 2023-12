Marché de Noël de Corbeilles place st germain Corbeilles Catégorie d’Évènement: Corbeilles Marché de Noël de Corbeilles place st germain Corbeilles, 16 décembre 2023 08:30, Corbeilles. Marché de Noël de Corbeilles Samedi 16 décembre, 09h30 place st germain La ville de Corbeilles organise un marché de Noël ! Au programme : lecture de conte, exposants artisans locaux, boite aux lettres du Pôle Nord, selfies avec le Père Noël. Samedi 16 décembre de 10 h 30 à 17 h à la place St Germain à Corbeilles. place st germain Corbeilles Corbeilles [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 26 04 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BF9D mairie corbeilles Détails Heure : 08:30 Catégorie d’Évènement: Corbeilles Autres Lieu place st germain Adresse Corbeilles Ville Corbeilles Lieu Ville place st germain Corbeilles Latitude 48.07333 Longitude 2.5492 latitude longitude 48.07333;2.5492

place st germain Corbeilles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeilles/