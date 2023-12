Village et marché de Noël : Argentan place St Germain Argentan, 15 décembre 2023 16:00, Argentan.

Argentan,Orne

Prestations artistiques, Père -Noël, balades en calèche, buvette et restauration…

Rencontre avec le Père Noël dans son chalet à 17h et 19h (durée : 45mn).

Balades en calèche de 17h à 20h.

Animations de 16h30 à 17h15, de 18h30 à 19h15 et de 20h30 à 21h..

2023-12-15 16:00:00 fin : 2023-12-15 21:00:00. .

place St Germain

Argentan 61200 Orne Normandie



Artistic performances, Santa Claus, horse-drawn carriage rides, refreshments and food?

Meet Santa Claus in his chalet at 5pm and 7pm (duration: 45 mins).

Carriage rides from 5pm to 8pm.

Entertainment from 4:30pm to 5:15pm, 6:30pm to 7:15pm and 8:30pm to 9pm.

Actuaciones artísticas, Papá Noel, paseos en coche de caballos, refrescos y catering..

Conozca a Papá Noel en su chalet a las 17:00 y a las 19:00 (duración: 45 minutos).

Paseos en calesa de 17:00 a 20:00 h.

Animaciones de 16.30 a 17.15 h, de 18.30 a 19.15 h y de 20.30 a 21 h.

Künstlerische Darbietungen, Weihnachtsmann, Kutschfahrten, Getränke- und Essensstände?

Treffen mit dem Weihnachtsmann in seiner Hütte um 17 Uhr und 19 Uhr (Dauer: 45 Minuten).

Kutschfahrten von 17 bis 20 Uhr.

Animationen von 16:30 bis 17:15 Uhr, von 18:30 bis 19:15 Uhr und von 20:30 bis 21:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-06 par Argentan Intercom