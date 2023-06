Marché de producteurs Place St Cyprien Saint-Civran, 13 juin 2023, Saint-Civran.

Saint-Civran,Indre

Producteurs et commerçants vous attendent sur la place du village..

Mardi 2023-06-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-13 21:00:00. EUR.

Place St Cyprien

Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire



Producers and traders await you in the village square.

Productores y comerciantes le esperan en la plaza del pueblo.

Produzenten und Händler erwarten Sie auf dem Dorfplatz.

Mise à jour le 2023-06-02 par Destination Brenne