Quimper Scène Novomax place St Corentin Place St Corentin Quimper, 21 juin 2023, Quimper. Scène Novomax place St Corentin Mercredi 21 juin, 19h00 Place St Corentin Le Novomax proposera comme d’habitude sur la grande scène de la place St Corentin une programmation de groupes locaux dans des styles varié autour des musiques actuelles (pop, rock, électro, chanson…), avec Madelyn Ann (prix du disque produit en Bretagne 2023), Circum & Panem, Tokataporte, Miaou Miaou et Roz x swan. Place St Corentin Place St Corentin 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

