Charente Visite guidée : « Chabanais : la rue Souchet hier et aujourd’hui » Place Souchet Chabanais, 16 septembre 2023, Chabanais. Visite guidée : « Chabanais : la rue Souchet hier et aujourd’hui » 16 et 17 septembre Place Souchet Gratuit. Sur inscription. Cette rue de Chabanais (rive droite de la Vienne) va de la mairie à la route de Confolens.

Elle vient d’être totalement rénovée, réaménagée et fleurie.

La déambulation proposée dans cette rue a pour but de retrouver les traces encore visibles (ou disparues) de son passé. Place Souchet Rue Souchet, Chabanais16150 Chabanais 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 84 39 64 21 [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 39 64 21 »}] Découvrez cette place devenue parking, sur laquelle était construite une chapelle détruite aujourd’hui, la statue de Saint-Roch, une croix avec une inscription en latin, et la fontaine de dévotions. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

