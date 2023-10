Découverte de Sophia Antipolis Place Sophie Laffitte Valbonne Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Valbonne Découverte de Sophia Antipolis Place Sophie Laffitte Valbonne, 14 octobre 2023, Valbonne. Découverte de Sophia Antipolis Samedi 14 octobre, 10h00 Place Sophie Laffitte Parcours commenté de sites architecturaux remarquables de Sophia Antipolis autour de l’exposition « Antipolis ». Janny Plessis, journaliste, nous fera découvrir ou redécouvrir les lieux emblématiques où tout a commencé. Rendez-vous Place Sophie Laffitte. Place Sophie Laffitte Place Sophie Laffitte Valbonne 06560 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00 L’Art Tisse Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Valbonne Autres Lieu Place Sophie Laffitte Adresse Place Sophie Laffitte Ville Valbonne Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Place Sophie Laffitte Valbonne latitude longitude 43.615092;7.054791

Place Sophie Laffitte Valbonne Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valbonne/