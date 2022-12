Vandœuvre, Noël est dans la place ! Place Simone Veil, 3 décembre 2022, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre, Noël est dans la place ! 3 – 24 décembre, les samedis Place Simone Veil

En présence du Père Noël, ambiance musicale de Noël, nombreuses animations assurées et manège pour enfants. handicap moteur mi

Place Simone Veil Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’inauguration du marché de Noël s’organise vendredi 2 à 18H, le Père Noël sera présent.

Plus de 30 artisans se succéderont dans les 15 chalets installés. Les produits présentés sont artisanaux, locaux, faits-main et fidèles aux valeurs de la commune : bijoux, décoration, photographies, coutures, savons, illustrations, épicerie, bières, vente de sapins, miel, poupées, art africain, tisanes et bien d’autres !

Ambiance musicale de Noël, nombreuses animations assurées et manège pour enfants.

Le Père Noël accueillera les enfants de 17h à 19h les samedis et dimanches et le mercredi 21 décembre ! (photo officielle remise gratuitement aux enfants).

Le samedi 3 décembre de 16h à 18h, l’association Dynamo distribuera gratuitement des petits vélos aux enfants.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-24T20:30:00+01:00

vandoeuvre