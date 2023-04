Marché des producteurs locaux et troc aux plantes Place Simone Veil / Rue des Maillets Fay-aux-loges Catégorie d’évènement: Fay-aux-Loges

Marché des producteurs locaux et troc aux plantes
14 mai et 15 octobre
Place Simone Veil / Rue des Maillets, Fay-aux-loges

Venez découvrir nos producteurs locaux et leurs produits ! Venez troquet plants de potager, boutures, graines, bulbes, petits matériels de semis, outils de jardinage et savoir-faire sans modération.

2023-05-14T08:00:00+02:00 – 2023-05-14T13:00:00+02:00

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00 FMACEN045V504QSM Fabienne Perque

