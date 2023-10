Village de Noël Place Simone-Veil Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Village de Noël Place Simone-Veil Meudon, 9 décembre 2023, Meudon. Village de Noël Samedi 9 décembre, 10h00 Place Simone-Veil Entrée libre Profitez d’animations festives : maquillage, activités créatives, déco végétale, artisanat, manège, escalade, biathlon, curling, expo d’art. Commerçants ouverts. Chocolat chaud toute la journée, vin chaud à partir de 16h. Chœur participatif. Bus syctom pour questions écologiques. Rencontrez le Père-Noël et savourez du chocolat praliné.

Les temps forts de la journée : 10h : ouverture du village

ouverture du village 11h30 : distribution de chocolats par le Père-Noël

distribution de chocolats par le Père-Noël 17h à 17h30 : défilé aux lampions, départ pl Henry Wolf, arrivé au village Place Simone-Veil Place Simone-Veil, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

