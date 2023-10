Début des illuminations Place Simone-Veil Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Début des illuminations Mercredi 6 décembre, 18h30 Place Simone-Veil Vivez avec nous le lancement des décors illuminés de Noël, créés par notre service Espaces Verts ! Place Simone-Veil Place Simone-Veil, Meudon Meudon 92360 Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-12-06T18:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:30:00+01:00

illumination meudon Direction de la Communication

