Noël à Meudon : festivités glacées Place Simone-Veil, 17 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : festivités glacées Samedi 17 décembre, 08h00 Place Simone-Veil Meudon-la-Forêt à l’heure de Noël ! Place Simone-Veil Place Simone-Veil, Meudon Meudon-la-Forêt Meudon 92360 Hauts-de-Seine Île-de-France Les têtes vont tourner dans le manège de chaises volantes. Dans un décor de banquise, les sportifs graviront un mur d’escalade quand les artistes en herbe s’adonneront à la sculpture sur glace. La magie de Noël ça s’immortalise ! Prenezvous en photo sur la banquise à côté de l’ours polaire, des pingouins et de leur igloo. La magie de Noël se lira aussi sur le visage des enfants maquillés par les talentueuses fées du K-Fées des Kids. Et si vous appreniez à confectionner vous-même vos décorations de Noël ? Le service des espaces verts vous donnera ses bons tuyaux pour décorer votre logement. Si vous n’avez pas trop la main verte, vous pourrez vous réchauffer autour d’un verre de vin chaud ou une tasse de chocolat chaud pendant que le Père Noël et son lutin distribueront des chocolats. Le marché de Noël des Villes jumelles vous fera voyager avec ses spécialités locales.

