Animations de Noël de l’UCAI Place Simone Veil Fay-aux-loges Catégorie d’Évènement: Fay-aux-loges Animations de Noël de l’UCAI Place Simone Veil Fay-aux-loges, 10 décembre 2023, Fay-aux-loges. Animations de Noël de l’UCAI Dimanche 10 décembre, 09h00 Place Simone Veil Partagez des moments festifs autour de crêpes, bugnes, vin chaud, barbe à papa, promenade à poney pour les enfants et tentez votre chance avec la tombola gagnante à tous les coups. Place Simone Veil Place Simone Veil, Fay-aux-loges Fay-aux-loges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:00:00+01:00 – 2023-12-10T12:00:00+01:00

