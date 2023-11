Atelier Couronne Place Simone Veil Bourges, 20 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Noël rime souvent avec décoration et magie, le sapin et ses traditionnelles guirlandes sans oublier la couronne sur la porte d’entrée. Les festivités peuvent enfin commencer. Laissez libre cours à votre imagination et venez concevoir votre propre couronne..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:30:00. 12 EUR.

Place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Christmas often rhymes with decoration and magic, the tree and its traditional garlands without forgetting the crown on the front door. The festivities can finally begin. Let your imagination run wild and come design your own wreath.

Navidad suele significar adornos y magia, el árbol con sus tradicionales guirnaldas y la corona en la puerta de entrada. Por fin pueden empezar las fiestas. Deja volar tu imaginación y ven a diseñar tu propia corona.

Weihnachten bedeutet oftmals Dekoration und Magie, der Tannenbaum mit seinen traditionellen Girlanden und nicht zu vergessen der Kranz an der Eingangstür. Die Feierlichkeiten können endlich beginnen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und entwerfen Sie Ihren eigenen Kranz.

Mise à jour le 2023-11-14 par Tourisme & Territoires du Cher