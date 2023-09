Dédicace Bourges, Carnet de Voyage place Simone Veil Bourges, 29 septembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Bourges Berry Tourisme propose une dédicace du carnet de voyage réalisé par l’artiste LAPIN.

2023-09-29 fin : 2023-09-29 17:30:00. .

place Simone Veil

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Bourges Berry Tourisme offers a signing of the travel book by artist LAPIN

Bourges Berry Tourisme organiza la firma del libro de viajes del artista LAPIN

Bourges Berry Tourisme bietet eine Signierstunde des vom Künstler LAPIN gestalteten Reisetagebuchs an

Mise à jour le 2023-09-27 par Tourisme & Territoires du Cher