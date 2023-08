marché de producteurs – Orgeval Place Simone de Beauvoir Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims marché de producteurs – Orgeval Place Simone de Beauvoir Reims, 16 septembre 2023, Reims. marché de producteurs – Orgeval Samedi 16 septembre, 13h00 Place Simone de Beauvoir Pour la 4éme année, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims, les acteurs du quartier d’Orgeval de Reims (Maison de quartier, Reims Habitat, Ecoles, Ville de Reims….), proposent des actions dans le cadre des journées du patrimoines. Cette année pour compléter le programme existant et répondre à une vraie demande des habitants, le patrimoine alimentaire et les savoirs faire locaux seront au rdv. En effet, les habitants demandent à accéder aux produits locaux, avoir une meilleure connaissance, des lieux de vente, rencontrer les producteurs, artisans locaux, découvrir des recettes pour pouvoir les reproduire chez eux, lutter contre le gaspillage alimentaire etc.. Dans le cadre de notre PAT et nos actions de sensibilisation, nous souhaitons répondre à cette demande. Producteurs, distributeurs/commerçants, transformateurs, acteurs d’éducation à l’alimentation durable en lien avec les produits locaux seront présents (dont les Bons Restes !) afin d’informer, sensibiliser, permettre l’accès à une alimentation de qualité, saine, locaux, lutter contre la précarité alimentaire, mettre en lien l’offre et la demande, valoriser les savoirs faire locaux, soutenir l’économie locale… les objectifs sont nombreux dans ce rapprochement entre les acteurs du système alimentaire. Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir 51100 REIMS Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

