Marché des producteurs d’Orgeval Place Simone de Beauvoir 51100 REIMS Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Marché des producteurs d’Orgeval Samedi 16 septembre, 13h00 Place Simone de Beauvoir 51100 REIMS Entrée libre

Le samedi 16 septembre, venez à Orgeval découvrir le marché des producteurs et les animations proposées de 13h00 à 17h00 sur les thèmes de l’alimentation, du développement durable, de l’agriculture urbaine.

Cet après-midi est proposé par l’association locale Des Familles et de l’Espoir, en partenariat avec la Maison de quartier d’Orgeval, le Parc Naturel Régional Montagne de Reims, et avec le soutien de la Ville de Reims et du Grand Reims.

Vous pourrez découvrir des productions locales, participer à des animations sur l’alimentation ou le jardinage proposées par les bébévoles de l’association et de la Maison de quartier, découvrir le patrimoine du quartier au travers de visites.

Des paniers gourmands seront à gagner.

Alors, le 16 septembre, venez à Orgeval !

Place Simone de Beauvoir 51100 REIMS Place Simone de Beauvoir 51100 REIMS Reims 51100 Port Sec Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Orgeval marché alimentation maraicher paysan environnement bio patrimoine