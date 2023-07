Balade nature : les champignons Place Serge Cléret Évaux-les-Bains, 27 septembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Avec le CPIE Creusois, (re)découvrez la faune et la flore locale ! Ses particularités, son utilité, ses dangers, comment la protéger… Vous saurez tout sur la nature creusoise et ses champignons.

Rendez-vous devant l’office de tourisme..

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . EUR.

Place Serge Cléret

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With the CPIE Creusois, (re)discover the local flora and fauna! What makes them special, what they’re used for, what dangers they pose, how to protect them? You’ll learn all about Creusois nature and its mushrooms.

Meet in front of the tourist office.

Con el CPIE Creusois, (re)descubra la flora y la fauna locales ¿Qué los hace especiales, para qué sirven, qué peligros entrañan, cómo protegerlos? Lo descubrirá todo sobre la naturaleza de Creusois y sus setas.

Encuentro frente a la oficina de turismo.

Entdecken Sie mit dem CPIE Creusois die lokale Fauna und Flora (wieder)! Ihre Besonderheiten, ihre Nützlichkeit, ihre Gefahren, wie man sie schützt? Hier erfahren Sie alles über die Natur der Creusoise und ihre Pilze.

Treffpunkt: vor dem Tourismusbüro.

