Marché Nocturne Place Serge Cléret Évaux-les-Bains, 4 août 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois « Bienvenue à la ferme »..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place Serge Cléret

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Market of producers of Country composed only of local producers and craftsmen who privilege the contact between producers and consumers. In partnership with the network of Creusois farmers « Bienvenue à la ferme ».

Un mercado agrícola compuesto íntegramente por productores y artesanos locales que fomentan el contacto entre productores y consumidores. En colaboración con la red de agricultores de Creuse « Bienvenue à la ferme ».

Markt der « Marché de producteurs de Pays », der sich ausschließlich aus lokalen und handwerklichen Erzeugern zusammensetzt, die den Kontakt zwischen Erzeugern und Verbrauchern bevorzugen. In Partnerschaft mit dem Netzwerk der Landwirte der Creusois « Bienvenue à la ferme ».

Mise à jour le 2023-05-12 par Creuse Tourisme