MUSIK D’EN FER Place Serge Bertelle Crusnes Catégories d’Évènement: Crusnes

Meurthe-et-Moselle MUSIK D’EN FER Place Serge Bertelle, 10 juin 2023, Crusnes. Crusnes,Meurthe-et-Moselle Festival de musique (rock).

Buvette et restauration.. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-10 18:00:00. 0 EUR.

Place Serge Bertelle

Crusnes 54680 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Music festival (rock).

Refreshments and food. Festival de música (rock).

Refrescos y comida. Musikfestival (Rock).

Getränke und Essen. Mise à jour le 2023-05-22 par OT DU GRAND LONGWY Détails Catégories d’Évènement: Crusnes, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Place Serge Bertelle Adresse Place Serge Bertelle Ville Crusnes Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Place Serge Bertelle Crusnes

Place Serge Bertelle Crusnes Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crusnes/

MUSIK D’EN FER Place Serge Bertelle 2023-06-10 was last modified: by MUSIK D’EN FER Place Serge Bertelle Place Serge Bertelle Crusnes 10 juin 2023