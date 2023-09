Bleu Place Séraucourt Bourges, 14 octobre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Orchestre citoyen et militant, le Paris Mozart Orchestra, créé en 2011 et dirigé par Claire Gibault, élabore sa programmation autour du mélologue. Cette saison, partons à la redécouverte de ce genre musical – alternant narration dramatique et épisodes instrumentaux – à l’occasion de deux rendez-vous.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Place Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Paris Mozart Orchestra, founded in 2011 and directed by Claire Gibault, is a militant citizen orchestra whose programming revolves around the melologue. This season, we?ll be rediscovering this musical genre – alternating dramatic narration and instrumental episodes – at two events

La Orquesta Mozart de París, fundada en 2011 y dirigida por Claire Gibault, es una orquesta ciudadana militante cuya programación gira en torno al melólogo. Esta temporada, redescubriremos este género musical -que alterna narración dramática y episodios instrumentales- en dos eventos

Das 2011 gegründete und von Claire Gibault geleitete Paris Mozart Orchestra ist ein Bürger- und Aktivistenorchester, dessen Programm sich um den Melologismus dreht. In dieser Saison werden wir diese musikalische Gattung, in der sich dramatische Erzählungen und instrumentale Episoden abwechseln, an zwei Terminen wiederentdecken

Mise à jour le 2023-09-18 par OT BOURGES